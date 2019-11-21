“تحالف دعم الشرعية في اليمن” يُعلن انتهاء اختطاف القاطرة البحرية “رابغ3”

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء، عن انتهاء عملية اختطاف القاطرة البحرية الكورية “رابغ3″، التي كانت اختطفتها الأحد الماضي مليشيا الحوثي أثناء أبحارها جنوب البحر الأحمر.
وأشار التحالف إلى أن القاطرة المختطفة جرى تسليمها للشركة المالكة، مؤكدا استمراره في جهوده المبذولة لحفظ الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وكانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة أعلنت عن عملية خطف وسطو مسلح، تعرضت لها يوم الأحد القاطرة البحرية “رابغ3” نفذتها المليشيا الحوثية، أثناء إبحارها بجنوب البحر الأحمر. وفق “أخبار 24”.