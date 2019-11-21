بالفيديو.. سيدة تصوّر بالصدفة لحظة صدم مركبة لطفل يلعب أمام المدرسة

رصد مقطع فيديو مقتبس من حساب سيدة على “سناب شات” لحظة صدم مركبة كبيرة لطفل كان يلعب مع زملائه أمام المدرسة.
وكانت السيدة – التي صوّرت الحـادث دون أن تدرك ذلك – تتحدث عن ملاحظتها لطلبة يتشاجرون بالأيدي خارج سور المدرسة.
كما عبرت عن استغرابها من إهمال مشرفي المدرسة وحارسها للطلاب وتركهم يتشاجرون، مشيرة إلى خطورة هذه المشاجرات التي قد تتطور لجرائم.
وأثناء حديث السيدة ـ مرّ مجموعة أطفال يركضون أمام سيارة “تويوتا سيكويا”؛ لكن أحدهم لم ينجح في اللحاق بزملائه فصدمته السيارة وألقت به على الأرض وتجاوزته. وفق “أخبار 24”.
وأنقذت العناية الإلهية الطفل من الدهس تحت إطارات السيارة الكبيرة، إذ أظهره المقطع وهو يواصل الركض خلف زملائه.
أثناء حديثها عن مشاجرة طلاب.. سيدة تصوّر لحظة صدم مركبة لطفل يلعب مع زملائه أمام المدرسة
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— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) ٢٠نوفمبر ٢٠١٩