القبض على صاحب فيديو “تعنيف ابنته” عقب خروجها من ‏المدرسة

ألقت قوات الأمن اليوم القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعنف ابنته، بعد خروجها من المدرسة في جدة.
وذكر الحساب الرسمي لإمارة مكة عبر تويتر أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المواطن، مع تكليف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة.
كان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أكد في وقت سابق أن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق بالتنسيق مع الجهات الأمنية من مقطع فيديو لشخص يعذب طفلة .وفق “أخبار 24”..
ومن جانبها، ذكرت هيئة حقوق الإنسان أنها رصدت ما تم تداوله في مواقع التواصل تحت وسم “نطالب بمحاسبة معنف ابنته”، مؤكدة أنها باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة.
وكان المقطع المتداول أظهر قيام أحد لأشخاص بتعنيف طفلة تدرس في المرحلة الابتدائية وضربها على رأسها عدة مرات، وقال متداولو المقطع إن الواقعة حدثت في جدة، وإن الشخص المعنف هو والد الطفلة.