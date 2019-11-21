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أخبار محلية > القبض على صاحب فيديو “تعنيف ابنته” عقب خروجها من ‏المدرسة
21/11/2019   12:24 ص

القبض على صاحب فيديو “تعنيف ابنته” عقب خروجها من ‏المدرسة

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ألقت قوات الأمن اليوم القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو ‏على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعنف ابنته، بعد خروجها ‏من المدرسة في جدة.‏

وذكر الحساب الرسمي لإمارة مكة عبر تويتر أنه تم اتخاذ ‏الإجراءات النظامية بحق المواطن، مع تكليف فرع وزارة العمل ‏والتنمية الاجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة.‏

كان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد ‏أبا الخيل، أكد في وقت سابق أن وحدات الحماية الاجتماعية ‏تتحقق بالتنسيق مع الجهات الأمنية من مقطع فيديو لشخص ‏يعذب طفلة‎ .وفق “أخبار 24”..

ومن جانبها، ذكرت هيئة حقوق الإنسان أنها رصدت ما تم تداوله ‏في مواقع التواصل تحت وسم “نطالب بمحاسبة معنف ابنته”، ‏مؤكدة أنها باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات ‏المختصة‎.‎

وكان‎ ‎المقطع المتداول أظهر قيام أحد لأشخاص بتعنيف طفلة ‏تدرس في المرحلة الابتدائية‎ ‎وضربها على رأسها عدة مرات، ‏وقال متداولو المقطع إن الواقعة حدثت في جدة، وإن الشخص ‏المعنف هو والد الطفلة.

القبض على صاحب فيديو “تعنيف ابنته” عقب خروجها من ‏المدرسة

أخبار محلية
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