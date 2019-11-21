عشريني يعتدي على أسرته بسِلاح أبيض مسبباً وفاة أخيه وإصابة والده

أقدم شاب في العشرينيات من العمر على مهاجمة أفراد أسرته بسِلاح أبيض، وطعن أحد أخوته متسبباً في وفاته، كما طعن والده مسبباً له إصابة بليغة.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ”سبق” أن الأسرة التي تسكن في حي الشرائع بمكة فوجئت بابنها العشريني، الذي يعاني اعتلالات نفسية يغلق عداد الكهرباء، ثم يدخل المنزل مشهراً سِلاحاً أبيض، ليعتدي على والده وأحد إخوانه، مسبباً لهما إصابات بليغة نقلا على أثرها للمستشفى، فتوفي أخوه بعد ساعات من نقله إلى المستشفى، بينما أدخل والده العناية المركزة.
وباشرت الجهات الأمنية الحادثة وتمكنت من السيطرة على الجاني، والتحفظ عليه في مركز شرطة الشرائع، تمهيداً لرفع ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.