إخلاء سبيل الشيخ عبدالله السالم بعد اعتذاره للمقدم الراشد وتنازل الأخير عن شكواه

أصدرت محكمة الجنايات بالكويت قراراً بإخلاء سبيل الشيخ عبدالله السالم الأحمد الصباح، المتهم بالإساءة العلنية لرئيس قسم تراخيص المركبات بمرور مدينة الكويت المقدم صالح الراشد، بعد أن تقدم الراشد بتنازله عن دعواه وقبوله اعتذار المتهم.
وكانت نيابة الإعلام في الكويت، وجهت بحبس الشيخ عبدالله على ذمة التحقيق، موجهة له تهمة التهديد والقذف والسب وسوء استخدام الهاتف، في الدعوى المرفوعة بحقه من المقدم الراشد، الذي قدم للنيابة تسجيلاً صوتياً بالواقعة جرى تداوله على نطاق واسع.
يذكر أن الشيخ عبدالله سالم أنكر حينها التهم الموجهة له، إلا أن النيابة رفضت الإفراج عنه، لحين التأكد من صحة التسجيل، ليفرج عنه بعد أن تنازل المقدم الراشد أمام المحكمة عن شكواه.