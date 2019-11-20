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أخبار محلية > “ميرسر” العالمية: إجمالي الرواتب في المملكة شهد زيادة بنسبة 4.5%
20/11/2019   2:36 م

“ميرسر” العالمية: إجمالي الرواتب في المملكة شهد زيادة بنسبة 4.5%

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أعلنت شركة “ميرسر” الاستشارية العالمية المتخصصة في مجال بيانات الصحة والثروة والوظائف، أن مسحاً أجرته للأجور في المملكة، كشف أن إجمالي الراتب الأساس في المملكة ارتفع بنسبة 4.5%.

وأضافت الشركة المملوكة لمجموعة شركات “مارش أند ماكلينان”، أن المسح الذي أجرته شمل 472 شركة في المملكة، كشف أيضا أن الرواتب ستشهد نمواً آخراً بنسبة 4.5 خلال العام 2020، وأن مجالات علوم الحياة ستشهد أعلى زيادة في الرواتب تصل إلى 5%.

وتابعت الشركة، أن التوقعات تشير إلى أن قطاع الطاقة سيستمر في تحقيق أقل معدل زيادة في الرواتب، حيث لن تتجاوز الزيادة في هذ القطاع أكثر من 3.5%، في حين شهد القطاع معدل زيادة 3% في إجمالي الرواتب خلال العام الجاري 2019. وفق “أخبار 24”.

وأشارت الشركة إلى أن الشركات عادة تقدم زيادات أعلى للتنفيذيين والمديرين، مقارنة بالموظفين في المستويات الأخرى ما يشير إلى زيادة الاهتمام بالمهارات القيادية.

“ميرسر” العالمية: إجمالي الرواتب في المملكة شهد زيادة بنسبة 4.5%

أخبار محلية
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