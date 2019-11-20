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اخبار رياضية > قبل لقاء الفيصلي.. مدرب الأهلي يبدي سعادته بمستوى لاعبيه ‏الدوليين
20/11/2019   2:35 م

قبل لقاء الفيصلي.. مدرب الأهلي يبدي سعادته بمستوى لاعبيه ‏الدوليين

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أبدى السويسري كريستيان غروس، مدرب الأهلي ارتياحه التام ‏للجاهزية الكبيرة التي ظهر عليها 13 لاعبًا من لاعبي الفريق ‏الدوليين مع منتخباتهم، قبل مواجهة الفيصلي السبت المقبل على ‏ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ‏ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين‎.‎

وحرص مدرب الأهلي على متابعة جميع عناصره الدولية من ‏خلال تكليف مساعديه برصد ومتابعة اللاعبين أثناء تواجدهم مع ‏منتخبات بلادهم، وفقا لـ”الشرق الأوسط”.‏

‏ وينتظر أن ينتظم جميع اللاعبين الدوليين إلى تدريبات الأهلي ‏ابتداءً من تدريب اليوم الأربعاء بعد فراغهم من المشاركات ‏الدولية‎.‎

ويفاضل الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة غروس من خلال التدريبات في ‏اليومين الماضيين بين الثنائي حسين عبد الغني قائد الفريق ‏وزميله خالد البركة للاستعانة بأحدهما في لقاء الفيصلي المقبل ‏حال عدم لحاق اللاعب لوكاس ليما الظهير الأيسر البرازيلي ‏المحتمل بالمواجهة بعد مغادرته الطارئة إلى بلاده فجر ‏الإثنين إثر تلقيه نبأ موت والدته الأحد الماضي‎.‎

قبل لقاء الفيصلي.. مدرب الأهلي يبدي سعادته بمستوى لاعبيه ‏الدوليين

اخبار رياضية
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