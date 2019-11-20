قبل لقاء الفيصلي.. مدرب الأهلي يبدي سعادته بمستوى لاعبيه ‏الدوليين

أبدى السويسري كريستيان غروس، مدرب الأهلي ارتياحه التام للجاهزية الكبيرة التي ظهر عليها 13 لاعبًا من لاعبي الفريق الدوليين مع منتخباتهم، قبل مواجهة الفيصلي السبت المقبل على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وحرص مدرب الأهلي على متابعة جميع عناصره الدولية من خلال تكليف مساعديه برصد ومتابعة اللاعبين أثناء تواجدهم مع منتخبات بلادهم، وفقا لـ”الشرق الأوسط”.
وينتظر أن ينتظم جميع اللاعبين الدوليين إلى تدريبات الأهلي ابتداءً من تدريب اليوم الأربعاء بعد فراغهم من المشاركات الدولية.
ويفاضل الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة غروس من خلال التدريبات في اليومين الماضيين بين الثنائي حسين عبد الغني قائد الفريق وزميله خالد البركة للاستعانة بأحدهما في لقاء الفيصلي المقبل حال عدم لحاق اللاعب لوكاس ليما الظهير الأيسر البرازيلي المحتمل بالمواجهة بعد مغادرته الطارئة إلى بلاده فجر الإثنين إثر تلقيه نبأ موت والدته الأحد الماضي.