الهلال يستعين بشركة أمنية

أجبرت طلبات التصوير والتوقيع من الجماهير اليابانية الحاضرة في مقر إقامة بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم، الإدارة على الاستعانة بشركة أمنية محلية في طوكيو لمرافقة البعثة أثناء تنقُّلها من الفندق إلى ملعب التدريب، إضافة إلى تنظيم دخول وخروج اللاعبين، نظرًا لكثرة توافد الجماهير.
وذكرت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن الجهاز الإداري اتَّخذ القرار خشية تأخر اللاعبين عن موعد مغادرة الحافلة التي تنقلهم إلى ملعب التدريب.
وحرصت الجماهير اليابانية على الوجود في مقر إقامة بعثة الهلال في فندق “شيراتون جراند طوكيو” لمشاهدة نجوم الفريق، والحصول منهم على توقيعاتهم، واستهدفت الفرنسي بافيتيمبي جوميز، والبيروفي أندريه كاريلو، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو.
فيما لاحقت جماهير يابانية أخرى حافلة الفريق حتى ملعب التدريب، وانتظرت في الخارج إلى نهاية الحصة التدريبية، أمس، للحصول على توقيعات نجوم الأزرق.
ميدانيًّا، ركز الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على الجوانب الفنية والتكتيكية في ثاني تدريبات الفريق الأزرق منذ وصوله إلى طوكيو استعدادًا لمواجهة أوراوا الياباني، الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.
وطبَّق المدرب الروماني في الجزء الأول من الحصة عددًا من التدريبات اللياقية المتنوعة، قبل أن يفرض على اللاعبين جملًا فنية وتكتيكية، ثم يُجري مناورة على جزء من مساحة الملعب.