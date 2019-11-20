لبناني يؤسس الهلال الكولومبي

ضم منتخب كولومبيا للناشئين تحت 15 عاما، رونالدو رويرو لاعب نادي الهلال الكولومبي إلى صفوفه من أجل المشاركة مع المنتخب في بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بارغواي خلال الفترة من 23 نوفمبر الجاري حتى 8 ديسمبر المقبل.
وتعود قصة نادي الهلال الكولومبي الذي تأسس في 2017 إلى مالكه ذو الأصول اللبنانية، الذي أسس النادي بهدف تسويق وبيع اللاعبين لمختلف أندية أميركا الجنوبية والعالم، وقرر إطلاق اسم الهلال عليه وذلك بسبب إعجابه بالفريق السعودي.
وكان أرماندو زغبي مالك النادي عضواً في نادي كولومبيا الرياضي في مدينة بارانكويلا، قبل أن يقرر الانفصال عن عضوية النادي وتكوين مشروعه الخاص الذي بدأ في يناير 2017.
وقال زغبي لـ”العربية.نت”: أحببت اسم نادي الهلال، وقررت إطلاق الاسم على النادي الكولومبي، كما قمنا بوضع بعض التعديلات على شعار النادي المشابه للهلال السعودي.
ويحمل النادي الكولومبي شعار نادي الهلال، وقال غابريال سارفاتي، المنسق الإعلامي للنادي لـ”العربية.نت”: مالك النادي قرر أن يرتدي الفريق اللونين الأزرق والأبيض بجانب شعار نادي الهلال، ويمتلك الفريق أفضل أكاديمية في ساحل كولومبيا، وشهدت قائمة منتخب الناشئين انضمام اللاعب رونالدو للمشاركة في البطولة القارية.
وأضاف غابريال سارفاتي: نعلم في النادي أن الهلال السعودي وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وفاز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، والآن يلعب يوم الأحد المقبل ضد أوراوا الياباني في مواجهة الإياب، ويمتلك قاعدة جماهيرية في الأكاديمية، لاسيما بعد انضمام اللاعب الدولي الكولومبي غوستافو كويار إلى الفريق في الفترة الماضية، لذلك يحرص الجميع في الفريق على متابعته.
ويتولى أسعد ديفد رئاسة مجلس إدارة النادي، وأوضح لـ”العربية.نت”: نحن مستقلون عن فريق الهلال السعودي ولا نرتبط به، لكن أخذنا الاسم والشعار لأن مالك النادي يحب اسم الفريق السعودي.
ويتواجد مقر النادي الكولومبي في مدينة سانتا مارتا، وهي عاصمة مقاطعة ماجدالينا وتعتبر ثالث أكبر مدينة وتمتلك أهم ميناء كولومبي في البحر الكاريبي، وتعتبر أول مدينة بناها الإسبان في كولومبيا وفي أمريكا الجنوبية، وتعتبر ثاني أقدم مدينة بناها الأوروبيون في أميركا الجنوبية، وتبلغ مساحة سانتا مارتا 239365 كلم مربع ويبلغ عدد سكانها 454860 نسمة، وتعد من المدن المزدحمة بالسكان.
ويعد نادي الهلال النادي الثاني في المدينة، إذ يتواجد بها ناد ينشط في دوري الدرجة الثانية، وذكر المنسق الإعلامي لنادي الهلال الكولومبي: الآن تقتصر مهمتنا على المشاركة في مسابقات المراحل السنية، وحصلنا مؤخرا على لقب دوري الـ 15 عاما على مستوى كولومبيا، كما فزنا بلقب 13 عاما في على صعيد المدينة، ولدينا أكثر من 100 لاعب في النادي يشاركون مع 8 فرق على مستوى المراحل السنية.
وحول وجود فريق أول بالنادي، أوضح المنسق الإعلامي: النادي ولد قبل عامين، ونعمل حاليا على مستوى المراحل السنية في مسابقات الاتحاد الكولومبي، ونتطلع في المستقبل القريب لتكوين فريق أول يمثل النادي في المسابقات.
ويمتلك النادي عدة أجهزة فنية وإدارية، بجانب عيادة طبية مع أخصائي نفسي سبق وتواجد مع منتخب كوستاريكا في كأس العالم 2014، ويتم تمويل النادي عبر مشروع أرماندو زغبي، الذي يمتلك متجر ملابس شهير في سانتا مارتا يطلق عليه “جينز تركي”، وشعاره “الجمل” الذي يتواجد على قميص النادي أيضا.