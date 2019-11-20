احتياجات العالمي على طاولة الشرفيين

يناقش أعضاء شرف نادي النصر في اجتماعهم الذي سيعقد مساء اليوم (الأربعاء) في منزل المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي، خطة سير العمل في النادي العاصمي، ومناقشة مستقبل النادي وسبل دعمه ماديا ومعنويا خصوصا مع اقتراب فترة التسجيل الشتوية، التي يرغب مسيرو النادي في تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المحليين لسد احتياجات الفريق الفنية التي طلبها المدرب فيتوريا من قبل النادي، وكانت إدارة النادي برئاسة الدكتور صفوان السويكت قامت بالتنسيق مع العضو الذهبي فهد المشيقح، ووجهت الدعوة إلى جميع إدارات النصر السابقة، وأعضاء الشرف السابقين، إضافة إلى الأعضاء الذهبيين لحضور الاجتماع الشرفي، ومن المتوقع تواجد عدد كبير من الأسماء النصراوية البارزة، يتقدمهم الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي، والأمير فيصل بن عبدالرحمن، والأمير ممدوح بن عبدالرحمن.
من جانب آخر، دحض لاعب فريق النصر عبدالفتاح آدم، الأنباء التي أشارت إلى تأخر مشاركته مع العالمي، إلى ما بعد بداية فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وأكد اللاعب أنه في قمة جاهزيته للمشاركة مع الفريق النصراوي، وأصبحت مشاركته بيد المدرب فيتوريا ومن المتوقع أن يكون ضمن قائمة الفريق التي ستخوض لقاء الوحدة يوم الأحد القادم على ملعب الشرائع في مكة، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبدأ المدرب فيتوريا بتجهيز بدلاء المصابين عبدالله الخيبري وعبدالله مادو اللذين تعرضا لإصابة في معسكر المنتخب السعودي أخيرا، وسيزج فيتوريا بالقائد عمر هوساوي مكان مادو في حال تأكد غيابه عن لقاء الوحدة، فيما سيفاضل بين مختار علي وعبدالعزيز الجبرين ليحل مكان الخيبري الذي تعرض لإصابة بالعضلة الخلفية، وسيستعيد الفريق في تدريبات اليوم (الأربعاء) الدوليين النيجيري أحمد موسى والمغربي نورالدين امرابط بعد الفراغ من مشاركة منتخبيهما في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، فيما من المنتظر أن يوجد أيضا الثمانية المحليون بعد فراغهم من مشاركة المنتخب في مباراة البارغواي الودية التي لعبت مساء أمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ولن تخرج تشكيلة الوحدة عن المباريات الماضية بالدوري، باستثناء عودة النيجيري أحمد موسى بديلا ليحيى الشهري وتعويض المصابين مادو والخيبري. وفق “عكاظ”.