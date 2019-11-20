وظائف أكاديمية وتعليمية شاغرة للرجال بالجامعة الإسلامية

أعلنت الجامعة الإسلامية عن فتح باب التقديم إلكترونياً للمواطنين لشغل عددٍ من الوظائف الأكاديمية والتعليمية للرجال، خلال الفترة من 23-30 ربيع الأول 1441هـ، عن طريق المسابقة الوظيفية.
وأوضحت الجامعة أن الوظائف المطلوب شغلها تشمل وظائف “أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد”، في تخصصات متنوعة، داعية الراغبين من المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم على هذه الوظائف إلكترونياً عبر موقع الجامعة.
وأضافت أن العمل لمن يرشح من المتقدمين سيكون في: كلية الهندسة، أو كلية الأنظمة والدراسات القضائية، أو كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات، أو كلية الحديث الشريف، أو كلية الشريعة، أو كلية العلوم، أو كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، أو كلية اللغة العربية، أو معهد تعليم اللغة العربية، أو كلية العلوم – السنة التحضيرية.
ودعا الإعلان المتقدمين لإرفاق صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العلمية “الخبرات”، وسجل الدرجات، وصورة من البطاقة الشخصية مع إحضار الأصل للمطابقة، وصورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد، وأربع صور شمسية مقاس 4*3 . وفق “أخبار 24”.
كما دعا لإرفاق سيرة ذاتية للمتقدم موضحاً فيها جميع المعلومات الشخصية والخبرات العملية والمؤهلات العلمية، وتعبئة نموذج “101/أ” للموظفـــــــين والمستخدميــــن أو نموذج “101/ب” لغير الموظفـــــين والمستخدمين.