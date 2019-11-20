“البنوك السعودية”: التعامل بالأوراق النقدية يكلف المملكة 1% من الناتج المحلي

أكد المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن البنوك لديها برنامج لتطوير القطاع المالي والتحويل تدريجيًا من مجتمع نقدي إلى غير نقدي ، ما يخفض نسبة “الكاش” في المملكة بنسبة 70 % بنهاية 2030.
وأشار حافظ وفقًا لـ”اليوم” إلى جاهزية البنوك للدفع الإلكتروني، مشددًا على أنه لن يتم إلغاء التعامل بـ”الكاش” نهائيا، فيما توجد خطة للتدرج بتقليص التعامل بالنقد لدى الأفراد.
وأوضح أن التعامل بالأوراق النقدية مكلف على الدول، سواء في المملكة أو غيرها، إذ إنه يحمل الناتج المحلي للدولة نحو 1 %، نتيجة طبع النقود واستبدالها.