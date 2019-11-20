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أخبار محلية > “البنوك السعودية”: التعامل بالأوراق النقدية يكلف المملكة 1% من الناتج المحلي
20/11/2019   2:31 م

“البنوك السعودية”: التعامل بالأوراق النقدية يكلف المملكة 1% من الناتج المحلي

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أكد المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن البنوك ‏لديها برنامج لتطوير القطاع المالي والتحويل تدريجيًا من مجتمع ‏نقدي إلى غير نقدي ، ما يخفض نسبة “الكاش” في المملكة ‏بنسبة 70 % بنهاية 2030.‏

وأشار حافظ وفقًا لـ”اليوم” إلى جاهزية البنوك للدفع الإلكتروني، ‏مشددًا على أنه لن يتم إلغاء التعامل بـ”الكاش” نهائيا، فيما توجد ‏خطة للتدرج بتقليص التعامل بالنقد لدى الأفراد‎.

وأوضح أن التعامل بالأوراق النقدية مكلف على الدول، سواء في ‏المملكة أو غيرها، إذ إنه يحمل الناتج المحلي ‏للدولة نحو 1 %، نتيجة طبع النقود واستبدالها‏‎.

“البنوك السعودية”: التعامل بالأوراق النقدية يكلف المملكة 1% من الناتج المحلي

أخبار محلية
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