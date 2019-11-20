“الداخلية” تنفذ حكم القَتل في يمني قَتل طفلة سعودية بتعذيبها وحرق جزء من جسدها بالمدينة

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء حكم القتل تعزيراً في وافد يمني بالمدينة المنورة لقتله طفلة سعودية بتعذيبها بالضرب وحرق جزء من جسمها.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على الجاني رشاد أحمد قايد النمر – يمني الجنسية، بتهمة قَتل الطفلة مي بنت خالد بن محمد النمر – سعودية الجنسية، وذلك بتعذيبها بالضرب ضرباً مبرحاً وحرق جزء من جسمها بأداة ساخنة مما أدى إلى وفاتها.
وأبانت أن التحقيق مع الجاني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وإحالته إلى المحكمة الجزائية وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أنه لبشاعة الجريمة التي ارتكبها الجاني من حيث عجز الطفلة عن دفع الاعتداء أو الاستنجاد بأحد لصغر سنها فقد تم الحكم على الجاني بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل عليه اليوم الأربعاء بسجن منطقة المدينة المنورة.