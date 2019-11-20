“المسند”: انخفاض أكثر في درجات الحرارة الخميس والجمعة.. وحالة “غيث” المطرية مستمرة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم البروفيسور عبدالله المسند إنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة أكثر خلال يومي الخميس والجمعة خاصة في المناطق الشرقية والوسطى.
وأضاف في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” أنه يتوقع أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع تدريجياً مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل.
وأوضح أن حالة “غيث” المطرية مستمرة لليوم الثالث عشر، ومن المتوقع أن تزحف جنوباً بسبب تمدد المرتفع الجوي السطحي إثر ولوج كتلة هوائية باردة، ومن المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء بالربع الخالي جنوب الرياض ومكة، والباحة، وعسير، ونجران. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الرياح اليوم الأربعاء ستكون شمالية نشطة جافة وباردة، قد تؤدي لإثارة بعض الغبار في المنطقة الشرقية.
وذكر “المسند” أن درجة الحرارة الصغرى فجر اليوم في القريات بلغت درجة واحدة فقط، مقارنة بـ3 درجات مئوية في موسكو، و5 درجات في لندن، و6 درجات في ستوكهولم.