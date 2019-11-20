نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > #بلدية_الخرج تصادر أكثر من 654 كجم مخزنة بطريقه غير صحية واغلاق 13 محل
20/11/2019   2:26 م

#بلدية_الخرج تصادر أكثر من 654 كجم مخزنة بطريقه غير صحية واغلاق 13 محل

+ = -
573

قامت إدارة صحة البيئة متمثلة في قسم الرقابة الصحيه ببلدية محافظة الخرج بحملات مكثفة على المستودعات والمعامل والمحلات المتعلقه بالصحة العامة وتمت مصادرة أكثر من 654 كيلو من المواد الغذائية المنتهية صلاحية واخرى لسوء التخزين وكذلك وجود مخالفات سوء النظافه والترتيب إضافة إلى مخالفة تداول المواد الغذائيه بطريقه غير صحية .
وتمت ايضا مصادرة أدوات غير صالحه للأستخدام وعدم وجود شهادات صحية للعماله ومخالفة الإشتراطات الصحية للمنشأة وتم ألزامهم بتنفيذ الشروط الصحيه .وتطبيق الغرامات عليهم بالحد الأعلى .
هذا وتم اغلاق 13 محل لعدم تنفيذ الشروط الصحية المطلوبه وعدم تجديد الرخص المهنية .
كما تحرص البلدية على تكثيف الجهود والحملات الصحية وتدعو المواطنين للإبلاغ عن أي ملاحظات او مخالفات على الرقم الموحد ٩٤٠ او عن طريق الحساب الرسمي للبلدية في التويتر kharjmun1 .

#بلدية_الخرج تصادر أكثر من 654 كجم مخزنة بطريقه غير صحية واغلاق 13 محل

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885074517.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.