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أخبار الخرج > بلدية محافظة الخرج تشارك بحملة تشجير الأودية
20/11/2019   2:26 م

بلدية محافظة الخرج تشارك بحملة تشجير الأودية

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على شرف محافظ محافظة الخرج الاستاذ عبدالله بن مساعد الماضي شاركت بلدية محافظة الخرج وضمن مسئولياتها المجتمعية ممثلة بقسم التشغيل و الصيانة و قسم الحدائق وعمارة البيئة وإدارة النظافة في إنطلاق حملة تشجير الأودية وبالتنسيق مع الجهات المنظمة والمشاركة حيث هيأت البلدية بمعداتها وآلياتها وادي حنيفة وتجهيز موقع الحفل الرسمي إضافة لجهود الأقسام من توفير الأشجار والأدوات الزراعية إضافة لمشاركة عمال النظافة في نفس الموقع ، هذا وتواصل الادارات المعنية بالبلدية تمهيد الوادي لإستمرار الحملة ويأتي ذلك بإشراف ومتابعة من رئيس البلدية .

بلدية محافظة الخرج تشارك بحملة تشجير الأودية

أخبار الخرج
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