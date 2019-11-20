الشاب الذي نشر معلومات غير صحيحة يعتذر لتركي آل الشيخ.. والأخير يقبل اعتذاره

قدّم الشاب الذي توعده رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، لنشره معلومات خاطئة عن إحدى الفعاليات، اعتذاره عن تصرفه، ليقبل آل الشيخ اعتذاره ويطلب منه تحري الدقة مستقبلاً.
وكان الشاب قد ظهر في مقطع فيديو وزعم فيه سقوط شخص من فوق إحدى الألعاب؛ بسبب الأمطار، قبل أن يرد على تغريدة تركي آل الشيخ الذي توعده فيها بمقطع فيديو يعتذر فيه ويوضح الأمر.
وقال الشاب إنه كان متواجداً في موقع الفعاليات وفجأة انطفأت الأنوار وظن في البداية أن ذلك حدث بسبب الأمطار، لكنه وجد سيارات إسعاف متواجدة بالمنطقة وسأل أحد المنظمين فأخبره أن شخصاً سقط وجاءت الإسعاف من أجله. حسب “أخبار 24”.
وأكد أنه نشر المقطع بحسن نية وفوجئ بتكذيب الخبر، وأنه لم يكن يقصد أي إساءة ويعتذر للجميع، ليرد عليه تركي آل الشيخ قائلاً: “حصل خير وأتمنى تحري الدقة”.