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اخبار رياضية > “القحطاني” يكشف عن أربعة أسماء من قدامى الهلال ستشاركه مباراة اعتزاله
19/11/2019   11:31 م

“القحطاني” يكشف عن أربعة أسماء من قدامى الهلال ستشاركه مباراة اعتزاله

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كشف لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني، عن بعض أسماء النجوم الذين سيشاركونه مباراة اعتزاله، والتي ستُقام يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.

ونشر القحطاني في حسابه الرسمي “تويتر” صوراً لقمصان اللاعبين المشاركين معه في المباراة، معلقاً عليها بقوله: “بعلمكم بعض الأسماء، مثل ما توقعتوا، الرباعي اللي متّعكم في الهلال وشاركوني أيام جميلة بيكرموني بحضورهم إن شاء الله”. وفق “أخبار 24”.

وحملت صور القمصان أسماء اللاعبين وهم: طارق التايب، رادوي، لي يونج، ويلهامسون.

 

“القحطاني” يكشف عن أربعة أسماء من قدامى الهلال ستشاركه مباراة اعتزاله

اخبار رياضية
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