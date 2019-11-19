“القحطاني” يكشف عن أربعة أسماء من قدامى الهلال ستشاركه مباراة اعتزاله

كشف لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني، عن بعض أسماء النجوم الذين سيشاركونه مباراة اعتزاله، والتي ستُقام يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.
ونشر القحطاني في حسابه الرسمي “تويتر” صوراً لقمصان اللاعبين المشاركين معه في المباراة، معلقاً عليها بقوله: “بعلمكم بعض الأسماء، مثل ما توقعتوا، الرباعي اللي متّعكم في الهلال وشاركوني أيام جميلة بيكرموني بحضورهم إن شاء الله”. وفق “أخبار 24”.
وحملت صور القمصان أسماء اللاعبين وهم: طارق التايب، رادوي، لي يونج، ويلهامسون.
بعلمكم بعض الأسماء 😎
مثل ما توقعتوا 👍 الرباعي اللي متّعكم في الهلال وشاركوني أيام جميلة بيكرموني بحضورهم إن شاء الله 💙🙏#اعتزال_ياسر pic.twitter.com/SuB48jTRtC
— ياسر القحطاني (@Y20) ١٩ نوفمبر ٢٠١٩