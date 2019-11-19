بالفيديو .. الأخضر يتعادل مع منتخب باراجواي وديا

خيم التعادل السلبي على مواجهة المنخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الباراجوياني في لقاء ودي دولي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
وجاءت المواجهة ضمن استعدادات الأخضر لبطولة خليجي 24 في قطر، والتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .
بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين ولكن سرعان ما سيطر الضيوف على مجريات اللعب خاصة بعد خروج عبدالرحم العبيد عند الدقيقة 20 متأثراً بالإصابة وودخول سعود عبالحميد بديلاً عنه.
ولم تتهيأ للاعبو الأخضر فرصة حقيقية أمام مرمى براجواواي في مقابل سيل من الهجمات لكن الخطورة حضرت امام مرمى الاخضر مرة واحدة استطال فواز القرني التعامل معها بنجاح لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ومع انطلاقة الشوط الثاني لاحت فرصة تهديف للبديل هارونا كمارا لكنه تباطأ في التسديد في المرمى، ويتقاسم الفريقان السيطرة مع افضلية نسبية للأخضر.
ووجد كمارا فرصة ثانية عند الدقيقة 75 بعد توغل داخل حدود منطقة الجزاء لكن المدافع البروجوياني تدخل وابعد الكرة قبل التسجيل وسط مطالبة كمارا بركلة جزاء.
وكان الأخضر قريباً من حسم المباراة من تسديدة البديل مختارعلي عند الدقيقة 81 لكن حارس باراجواي أبعد الكرة إلى ركنية لم يستفد منها لاعبو السعودية ويطلق البحريني علي السماهيجي صافرة النهاية بتعادل المنتخبين سلبياً.
وفق “الرياضية”.