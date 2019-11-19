رسميا.. دياز يقود فريق القحطاني «Y20»

أعلن ياسر القحطاني قائد الهلال والمنتخب السعودي السابق، الثلاثاء، قيادة الأرجنتيني رامون دياز مدربه السابق قيادة فريق “Y20” في مباراة اعتزاله، المقررة مطلع ديسمبر المقبل، أمام الهلال.
وبرمجت مباراة اعتزال القحطاني ضمن فعاليات موسم الرياض، على ملعب جامعة الملك سعود .
ومن المنتظر مشاركة عدد من نجوم الكرة العالمية مع فريق “Y20” ، أبرزهم الروماني ميريل رادوي، والسويدي كريستيان ويلهامسون، والليبي طارق التائب، إلى جانب نخبة من نجوم الكرة السعودية والخليجية والعربية والعالمية.
وسبق لياسر اللعب تحت إشراف دياز في الهلال، خلال موسميه الأخيرين في الملاعب ، قبل إعلانه الاعتزال منهيًا مسيرة مع الأزرق دامت 13 عامًا. وفق “الرياضية”.
وكانت “الرياضية” أشارت إلى أن القحطاني حصل على موافقة المدرب الأرجنتيني دياز لقيادة فريق أصحاب ياشر القحطاني في مباراة اعتزاله.