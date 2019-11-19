الشهري يرد على جستنيه بعد مهاجمته للإعلام النصراوي!

رد الإعلامي الرياضي مبارك الشهري على تغريدة للكاتب عدنان جستيه بشأن الإعلام النصراوي.
وكتب جستنيه عبر حسابه الرسمي على تويتر” ليس غريباً أن يتنكر الإعلام النصراوي لفضل إعلام الاتحاد عليهم وعلى ناديهم فالنكران والجحود جزء من تركيبة هذا الاعلام،فقد تنكروا لرموز ناديهم الذين عانوا منهم الكثير”.
وأضاف” انتظروا قريباً مواقفهم المتذبذبة تجاه الرئيس الإستثنائي، وانظروا كيف كان تعاملهم مع رمز الرموز لنادي النصر، ماجد عبدالله”.
ليرد الشهري قائلاً” الإعلام النصراوي كان وفياً مع البلوي ونور عندما جحدهم الإعلام الاتحادي”.
وتابع” الإعلام النصراوي كان وفيّاً عندما ساعد الاتحاد في بناء سطوته الإعلامية من خلال النادي والرياضي والمدينة”.
واختتم الشهري بقوله” أبو فارس لا تمارس الفضيلة وأنت من اتهم إدرات الاتحاد ببيع مباريات الجلد النصراوي، النصر يقود وغيره تبع”. وفق “المرصد”.
الاعلام النصراوي كان وفياً مع البلوي ونور عندما جحدهم الاعلامي الاتحادي
الاعلام النصراوي كان وفيّاً عندما ساعد الاتحاد في بناء سطوته الاعلاميةمن خلال النادي والرياضي والمدينة
ابو فارس لا تمارس الفضيلة وانت من اتهم ادرات الاتحاد ببيع مباريات الجلد النصراوي.
النصر يقود وغيره تبع https://t.co/F40aDLQELE
— مبارك الشهري (@Mubark_m9) November 19, 2019