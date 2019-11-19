أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) – اليوم (الثلاثاء) – عن إطلاق تحسينات جديدة على ضوابط الدعم في برنامج “دعم التوظيف لرفع المهارات”.
وأفاد بأن التحسينات شملت رفع الحدّ الأعلى لأجر الموظف المدعوم من 10 آلاف ريال إلى 15 ألف ريال، وإلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يوماً.
كما تضمنت التحسينات تمديد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهراً بمعدل 30% من الرواتب الشهرية للسنة الأولى و20% للسنة الثانية و10% للسنة الثالثة.
ومن ضمن التحسينات كذلك إضافة نسبة للدعم عن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أو الإناث، وكذلك توجيه 70% من الدعم للتوظيف و30% من الدعم لخدمات التدريب.
وفق “أخبار 24”.