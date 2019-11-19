“المنافسة” تُوافق على استحواذ “أوبر” على “كريم”.. وتفرض اشتراطات ملزِمة على الكيان الجديد

أعلنت هيئة المنافسة – اليوم (الثلاثاء) – موافقتها على إتمام استحواذ شركة “أوبر” على شركة “كريم” مع فرض اشتراطات والتزامات محددة على الكيان الجديد الناتج من الاستحواذ؛ خصوصاً وأن العلامتين التجاريتين ستستمران في العمل في المملكة بشكل منفصل.
وأوضحت الهيئة أنها أجرت دراسة شاملة لتقييم طلب الاستحواذ، وخلصت الدراسة إلى احتمال حدوث أثر على المنافسة في السوق، مثل ارتفاع الأسعار وانخفاض جودة الخدمة وزيادة الصعوبات أمام المنافسين القائمين والجدد، وعليه فرضت الهيئة على الكيان الجديد الناتج من الاستحواذ عدة اشتراطات والتزامات.
ومن الاشتراطات المفروضة على الكيان الجديد: تحديد سقف أعلى للأسعار أوقات الذروة، والمحافظة على جودة الخدمة والابتكار، وعدم إلزام السائقين بالعمل حصرياً مع شركة أوبر.
كما تضمنت الاشتراطات: تمكين المنافسين من الوصول إلى بيانات خرائط شركة كريم، وتمكين الركاب من الاطلاع على البيانات الخاصة بهم، وعدم التمييز السعري بين المستهلكين للخدمة، والسماح للهيئة بالاطلاع على بيانات الكيان الجديد. وفق “أخبار 24”.
وشددت هيئة المنافسة على أنها ستراقب سلوك الشركات وتختبر مدى التزامها بالاشتراطات المقررة، مؤكدةً سعيها لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها.