نشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على “سناب شات” تقريراً عن مركز المرور النسائي في جامعة الأميرة نورة بمدينة الرياض.
ويختصّ المركز بتقييم المتقدمات لاستصدار رخص القيادة، وإجراء اختبارات القيادة لمجتازات الدورات التدريبية، وإصدار رخص القيادة.
ويشمل تقييم المرور تحديد الساعات المطلوبة للتدريب داخل المدرسة السعودية للقيادة التي تدير مدرسة تعليم القيادة داخل الجامعة.
ويضم مركز التدريب بالمدرسة أقساماً للتدريب على المحاكاة، وتدريبات عملية وعلى الطرق لتتمكن الدارسة بعد ذلك من الحصول على رخصة القيادة.
وفق “أخبار 24”.