تحدثت ثلاث مجندات في جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، عن بعض الخدمات والدورات التي حصلنَ عليها من إدارة الجوازات لتسهيل إجراءات المسافرين وتقديم الخدمات المناسبة لهم.
وأوضحت المجندة أروى لقناة “الإخبارية”، أنها حصلت على دورة إنهاء إجراءات المسافرين، وذلك لتسجيل وثائق سفرهم في نظام الحدود وأخذ خصائصهم الحيوية.
وقالت المجندة سهى خان، إنها تقوم بالتعامل مع المسافرين الذين لا يتحدثون اللغة العربية لتسهيل إجراءات سفرهم، وذلك لإتقانها اللغة الإنجليزية.
وتحدثت المجندة رويدا المولد، أنها أثناء عملها التحقت في دورة التزوير لكشف وثائق المسافرين المزورة، وذلك عبر جهاز عين الصقر.
وفق “أخبار 24”.