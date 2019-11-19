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أخبار محلية > “تعليم الرياض” يُقرر عودة الدوام الشتوي.. والبداية الأحد القادم
19/11/2019   8:47 م

“تعليم الرياض” يُقرر عودة الدوام الشتوي.. والبداية الأحد القادم

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وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تعميماً لجميع الإدارات ومكاتب التعليم الداخلية والمدارس الحكومية والأهلية، بخصوص تعديل بداية الدوام الشتوي للعام الدراسي 1441هـ.

وقرر مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي بحسب الصلاحيات المفوضة له، أن تكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة 7 صباحاً، وبداية الحصة الأولى الساعة 7:15، لجميع مدارس البنين والبنات، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 27/3/1441هـ.

ومنح الوهيبي قائدي وقائدات المدارس صلاحية إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي حسب الأحوال الجوية إذا كانت تسبب ضرراً على الطلاب والطالبات، وذلك تماشياً مع قرار الوزير. وفق “أخبار 24”.

“تعليم الرياض” يُقرر عودة الدوام الشتوي.. والبداية الأحد القادم

أخبار محلية
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