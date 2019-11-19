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أخبار محلية > مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش المسوّدة النهائية لميزانية 2020
19/11/2019   8:47 م

مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش المسوّدة النهائية لميزانية 2020

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ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – اليوم (الثلاثاء) – عرضاً مقدماً من وزارة المالية بشأن المسوّدة النهائية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441/ 1442هـ (2020م).

وتضمن العرض أهم معالم الجدول الزمني لمشروع إعداد الميزانية والمسودة النهائية لها، متضمنةً الأرقام التقديرية للإيرادات والنفقات والعجر والاحتياطيات الحكومية ومستوى الدين العام.

كما ناقش المجلس عرضاً قدمه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وتضمن العرض تقريراً عن أداء الأجهزة العامة في الربع الثالث من العام الجاري، وتحليلاً لبيانات مؤشرات أداء الأجهزة وبرامج تحقيق الرؤية.وفق “أخبار 24”.

مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش المسوّدة النهائية لميزانية 2020

أخبار محلية
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