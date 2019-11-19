فيتوريا يرفض آدم

كشفت لـ «الرياضية» مصادر خاصة عن أن البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، رفض دخول عبد الفتاح آدم المهاجم التدريبات الجماعية اليوم إلا بعد إجرائه كشفاً طبياً جديداً .
وسيجري اللاعب أشعة الرنين المغناطيسي لفحص قوة العضلة الأمامية والتأكد من زوال السائل بشكل تام الذي تم اكتشافه الشهر الماضي أعلى الركبة وأسفل الفخذ.
ومن المنتتظر أن يتسلم فيتوريا اليوم التقرير الطبي الجديد لآدم بعد إجراء الكشف بالأشعة
من جهة أخرى، يصل المغربي نور الدين أمرابط، لاعب الفريق، مساء غد، إلى الرياض، بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده المغرب في أيام “فيفا”.
وينتظر مشاركته مع زملائه اللاعبين ابتداءً من تدريب بعد غدٍ، استعداداً لخوض مواجهة الوحدة الأحد المقبل، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.