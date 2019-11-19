الصائغ يرغب في الاستقالة من رئاسة الأهلي

علمت «الرياض» من مصادرها الخاصة أن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس أحمد الصائغ، يرغب في تقديم استقالته من منصبه، وأن هناك مباحثات بين الصائغ وبين مجلس إدارته لتقديم الاستقالة وتحديد إعلانها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.
وقدم تقدم كلاً من الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي، والدكتور ياسر محروس العضويين الذهبيين للنادي الأهلي بخطاب لمجلس إدارة الأهلي يحمل نفس المطالبات التي احتواها خطاب المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل بالمطالبة لعقد الجمعية العمومية غير العادية للنظر في المخالفات التي وقع فيها مجلس الإدارة والتصويت على حله بعد الخلافات التي ظهرت على السطح مؤخراً بين رئيس النادي أحمد الصائغ والمشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل.
من جهة أخرى، منح الجهاز الطبي بالنادي الأهلي التونسي حاتم جمعة الضوء الأخضر لمهاجم الفريق مهند عسيري للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد أن تماثل للشفاء من الآم الخشونة التي كان يشتكي منها في كلتا ركبتيه، وأوصى المدرب السويسري كريستيان غروس جهازه المساعد برفع المعدل اللياقي للاعب من أجل تجهيزه للعودة إلى المشاركة في المباريات المقبلة.
من جانبه، غادر محترف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي البرازيلي لوكاس ليما إلى بلاده، إثر وفاة والدته أول من أمس، وذلك بعد الحصول على إذن من الجهازين الفني والإداري.