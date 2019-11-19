النيابة العامة: أحكام بالسجن 55 عاما لـ18 مسؤولاً وموظفاً ورجل أعمال أدينوا بالفساد

أعلنت النيابة العامة، عن صدور أحكام قضائية تضمنت السجن والغرامة المالية على 18 شخصاً، بينهم مسؤولون وموظفون وكيانات تجارية، كانت النيابة قد طالبت بإيقاع أقصى عقوبات عليهم بعد أن قدمت 726 دليلا وقرينة تثبت أرتكابهم لجرائم فساد.
وأضافت النيابة، أن الأحكام الصادرة ضد المذكورين تضمنت أحكاماً بالسجن تجاوزت في مجموعها 55 عاماً، بالإضافة لعقوبات مالية تجاوزت الـ4 ملايين ريال.
وأشارت إلى أن من بين المدانين مسؤول كان يشغل منصبا تنفيذياً، ثبت أنه أخلّ بواجبه الوظيفي واستقل نفوذه وتلقى رشوة مالية من رجل أعمال مقابل تمرير عمليات فساد، وأنه شارك في التزوير، وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة بحقه السجن 16 عاماً وغرامات مالية. وفق “أخبار 24”.
كما أُدين معه عدد من الموظفين العاملين تحت إدارته، وصدرت بحقهم أحكام متفرقة بعد إدانتهم باستغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصالحهم الشخصية، وشملت العقوبات أحكاماً بالسجن والغرامة المالية ومصادرة أموال.
كما صدرت أحكام بالسجن على رجل الأعمال بلغت في جملتها 16 عاماً، مع الغرامة المالية، بعد أن أدين بتقديم رشوة لموظيفن عامين بطريقة مباشرة وعن طريق شركته والعمل في نشاط غير مرخص له، فيما صدرت أحكام السجن والغرامة بحق موظفين يعملون في شركة رجل الأعمال المدان.