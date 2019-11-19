“الأرصاد” تحذر من استمرار هطول الأمطار والتقلبات الجوية المصاحبة على الرياض ومكة والشرقية

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدداً من التنبيهات، التي تحذر فيها من هطول أمطار وسيول وتقلبات جوية مصاحبة على مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة.
وحذرت الأرصاد من احتمال هطول أمطار رعدية على عددٍ من أجزاء منطقة مكة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي لتدن في الرؤية الأفقية، على محافظات: “القنفذة، والليث، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ”، منوهة لضرورة الحذر من الأحوال الجوية المذكورة حتى الساعة 9 من مساء اليوم الثلاثاء.
فيما نبهت الهيئة إلى استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء واسعة من منطقة الرياض حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وأشار التنبيه إلى أن حالة استمرار هطول الأمطار بين متوسطة وغزيرة والتأثيرات المصاحبة تشمل محافظات: “الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الرين، والزلفي، والسليل، والعاصمة الرياض، والغاط، والقويعية، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وشقراء، وضرما، وعفيف، ومرات، ووادي الدواسر”. وفق “أخبار 24”.
وفي المنطقة الشرقية، حذر تنبيه الأرصاد من استمرار هطول الأمطار من متوسطة لغزيرة والأتربة المثارة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد، على محافظات: “الأحساء، وبقيق، والخبر، والخفجي، والقطيف، والعديد، والنعيرية، وحفر الباطن، ورأس تنورة، وقرية العليا”، وذلك حتى الساعة 7 مساءً.