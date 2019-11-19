8 نصائح من “الدفاع المدني” لتجنب مخاطر السيول والأمطار

بالتزامن مع هطول الأمطار الغزيرة على معظم أنحاء المملكة هذه الأيام، والتي تسببت في جريان السيول، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من المخاطر التي تنجم عن الاقتراب من مجاري السيول وأماكن تجمع المياه.
ووجه الدفاع المدني عدداً من النصائح، يجب اتباعها لتجنب مخاطر السيول ومواقع تجمع المياه، وأجملها في 8 نقاط، وهي:
لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو غيرها.
لا تجازف بتجاوز مجاري السيول فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك. وفق “أخبار 24”.
توخي عدم الاقتراب من مواقع تجمع المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار.
قد تغطي المياه جسراً منجرفاً أو طريقاً مكسراً فيلزم الحذر والانتباه.
اتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.
لا تدع الأطفال يلعبون حول مناطق تجمع المياه والسيول فهم لا يدركون مدى الخطورة فمراقبتهم واجبة.
تؤدي الأمطار الغزيرة وجريان المياه إلى ميل في مكان ما، أو انجراف طريق، فكن حذراً عند القيادة.
تجنب النظر لمجرى السيل، إذ إنه قد يسبب الدوار ما قد يؤدي للسقوط.