شركة البحر الأحمر تبرم عدداً من الشراكات توفر فرصاً وظيفية للمواطنين ذوي الدخل المحدود بالمنطقة

عقدت شركة البحر الأحمر، المنفذة لمشروع “البحر الأحمر”، اتفاقيات شراكة مع عددٍ من الشركاء المحليين، بينهم بلدية أملج وجمعية سكن للتنمية الأسرية في أملج وجامعة تبوك، تهدف لتوفير فرص عمل لأهالي المنطقة المحيطة بالمشروع.
وأوضحت الشركة أن الفرص الوظيفية التي ستتوفر عبر هذه الشراكات تستهدف في المقام الأول توظيف أبناء ذوي الدخل المحدود من سكان المنطقة المحيطة بمشروع “البحر الأحمر”، بما في ذلك أبناء مدينتي أملج والوجه.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “البحر الأحمر” للتطوير جون باغانو، أن توفير فرص وظيفية للمواطنين يعد من أولويات الشركة، لذلك ستتيح الشركة بالتعاون مع جمعية سكن وبلدية أملج فرصاً وظيفية تسهم في تطوير مهارات جديدة لذوي الدخل المحدود في المنطقة المحيطة بمشروع “البحر الأحمر”. وفق “أخبار 24”.
بدوره أوضح كبير إداريي شركة البحر الأحمر المهندس أحمد درويش، أن هذه الشراكات ستوفر فرصاً وظيفية للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في إكمال تعليمهم، وستكون أولوية التوظيف لمن ترشحهم جمعية سكن، وستقدم لهم فرصاً تدريبية لصقل مهاراتهم وزيادة دخولهم، وسيكون التدريب ضمن حرم جامعة تبوك في أملج.