بالفيديو.. صُنعت خصيصاً لموسم الرياض.. وصول السيارة “2030” إلى المملكة للمشاركة في معرض السيارات

وصلت مؤخراً السيارة “2030” المصنعة خصيصاً لموسم الرياض ولا يوجد منها سوى هذه القطعة في العالم، إلى المملكة للمشاركة في فعاليات معرض السيارات.
وينطلق معرض السيارات بعد غدٍ الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض، ويستمر حتى الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، ويعد وجهة مميزة لعشاق السيارات ومحبي قطع التعديل والإكسسوارات ومزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة والنادرة.
ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ مقطع فيديو يوثق وصول السيارة “2030” في صندوق شحن إلى المطار، لافتاً إلى أنه سيُقام مزاد عليها ضمن المعرض، داعياً المهتمين للمبادرة بحجز تذكرة المعرض. وفق “أخبار 24”.
سيارة مسمينها ٢٠٣٠حبه وحده في العااالم ! بتنعرض في معرض السيارات وبيتسوى عليها مزاد … لاحد يقول مالقيت تذكره … احجز من الان 🔥 https://t.co/HnfXUaJpVR pic.twitter.com/aUjdlgXdJs
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 18, 2019