اللص التركي قدم إلى المملكة بتأشيرة عمرة وزار معرض عمارة الحرمين مرتين للترتيب للسرقة

كشفت مصادر أن الوافد التركي، الذي حاول سرقة آثار ومقتنيات ثمينة من معرض عمارة الحرمين الشريفين بحي أم الجود في مكة المكرمة، دخل المملكة بتأشيرة عمرة عبر مطار ينبع الدولي.
وذكرت المصادر أن الوافد (في العقد الثالث من العمر) لم يؤدِ العمرة، بل قام بزيارة المتحف مرتين في أوقات العمل الرسمية، ليطلع على الآثار ويحدد طريقة السرقة، التي أحبطتها كاميرات المراقبة وباءت بالفشل، وتم القبض عليه من قِبل الجهات الأمنية.
وأشارت وفقا لـ”الوطن” أن المعرض لايزال مغلقاً، حيث تجري أعمال الصيانة لمعالجة التلفيات الناتجة عن محاولة السرقة التي نفذها الوافد التركي.
وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، أكد أن اللص التركي الذي حاول العبث بمقتنيات المعرض سينال جزاءه الرادع على ضوء الشريعة الإسلامية، مبينا أنه فور وقوع الحادث تم تكوين لجنة من رئاسة الحرمين لمتابعة الحادث.