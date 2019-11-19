وجهت جماهير نادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة إلى الإعلامي الاتحادي، عدنان جستنية، بسبب تصريحاته الأخيرة التي قال فيها أنه لولا إعلام الاتحاد ما كان هناك وجود لإعلام نادي النصر، أو للنادي نفسه.
وعلق جستنية على الانتقادات التي تلقاها من خلال قناة 24 الرياضية، حيث أكد أن كلامه مدعوم بالأدلة والإثباتات، وأنه يرفض الرد على من يُطلق التصريحات دون دليل.
وأوضح: “لن أرد على كلام في كلام دون إثبات، أي كلام ليس له قيمة لن ارد عليه، احترم أي كلام له اثبات وتواريخ، أما التأليف لا اقبله، والقاريء والمشاهد سئموا من الكلام الفاضي”.
وفق “أخبار 24”.