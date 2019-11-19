نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تركي آل الشيخ ينشر توضيحاً بشأن تمديد “موسم الرياض”
19/11/2019   6:52 ص

تركي آل الشيخ ينشر توضيحاً بشأن تمديد “موسم الرياض”

+ = -
1197

نشر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، توضيحاً بشأن تمديد موسم الرياض، بعد توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتمديد الفعاليات إلى نهاية شهر يناير المقبل، مبيناً أن التمديد يشمل مناطق محددة.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر”، إن الكثير من الأسئلة وصلته عن تمديد موسم الرياض، مشيراً إلى أن الموسم سينتهي في وقته المقرر في الـ 15 من شهر ديسمبر المقبل، والتمديد سيشمل بعض المناطق.

وأضاف أن مناطق وينتر وندرلاند والمربع والسفاري والثمامة ستمدد إلى الـ 18 من شهر يناير، فيما ستمدد فعاليات منطقة البوليفارد إلى نهاية شهر مارس من العام المقبل. وفق “أخبار 24”.

تركي آل الشيخ ينشر توضيحاً بشأن تمديد “موسم الرياض”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885074286.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.