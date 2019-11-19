تركي آل الشيخ ينشر توضيحاً بشأن تمديد “موسم الرياض”

نشر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، توضيحاً بشأن تمديد موسم الرياض، بعد توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتمديد الفعاليات إلى نهاية شهر يناير المقبل، مبيناً أن التمديد يشمل مناطق محددة.
وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر”، إن الكثير من الأسئلة وصلته عن تمديد موسم الرياض، مشيراً إلى أن الموسم سينتهي في وقته المقرر في الـ 15 من شهر ديسمبر المقبل، والتمديد سيشمل بعض المناطق.
وأضاف أن مناطق وينتر وندرلاند والمربع والسفاري والثمامة ستمدد إلى الـ 18 من شهر يناير، فيما ستمدد فعاليات منطقة البوليفارد إلى نهاية شهر مارس من العام المقبل. وفق “أخبار 24”.