خادم الحرمين وولي العهد يعزيان قادة الإمارات في وفاة الشيخ سلطان بن زايد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ببرقية عزاء ومواساة لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله.
وقال الملك سلمان: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.وفق “أخبار 24”.
كما بعث خادم الحرمين الشريفين ببرقيتي عزاء ومواساة، لنائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد.
من جانبه، بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ببرقيات عزاء ومواساة، لكلٍ من رئيس دولة الإمارات، ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، ولولي عهد أبو ظبي، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.