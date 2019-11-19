بالفيديو.. أبرز ما قاله ولي العهد في لقاء سابق عن اكتتاب “أرامكو” وأهدافه وعلاقته بالوثائق التاريخية للشركة

أعادت قناة “الإخبارية” نشر بعض مما قاله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن طرح “أرامكو” للاكتتاب خلال لقاء سابق مع الإعلامي داود الشريان.
وكان من ضمن ما قاله ولي العهد آنذاك، رده على سؤال حول الخوف الذي ينتاب بعض الكتاب الاقتصاديين حول طرح شركة أرامكو، حيث قال ولي العهد إن هذا الفكر يميل للفكر الشيوعي والاشتراكي، الذي يكون كل شيء فيه مملوكا للدولة حتى المخابز.
وأضاف ولي العهد: “أن في الوثائق الرئيسية التي أنشئت فيها أرامكو وقت الملك عبدالعزيز كانت تُهيأ للطرح في الأسواق في ذلك الوقت، واليوم لدينا شركة ذات قيمة ضخمة جداً، تستطيع أن تبقي هذه الشركة وآثارها الاقتصادية ونموها في السعودية، بينما تستفيد من قيمتها لتحفيز قطاعات أخرى ليست موجودة في السعودية”.
وتابع بأن “النقد الذي سيتوفر من طرح أرامكو سيساعد على اقتناص فرص جديدة، ولو لم تُطرح أرامكو فهذا معناه أن المملكة قد تحتاج إلى حوالي 50 سنة لتنمية قطاع التعدين أو المحتوى المحلي أو الخدمات اللوجستية، مثلما أضاعت المملكة 40 عاماً في السابق وهي تحاول أن تنمي هذه القطاعات”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن هذا النقد سيسهم أيضاً في تنمية الاقتصاد وخلق وظائف جديدة وتحسين إيرادات الحكومة، إلى جانب فوائد أخرى.
وأبان ولي العهد أن ما سيتم بيعه هو قيمة الشركة، أما الآبار فتعود ملكيتها للدولة، والشركة لديها حق الانتفاع من هذه الآبار، مشيراً إلى أن حجم الحصة التي ستباع يحدده حجم الطلب والاستثمارات المتوقعة.
فيديو | ماذا قال الأمير محمد بن سلمان عن #اكتتاب_أرامكو؟#الإخبارية pic.twitter.com/VP6qt8ZbQb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٨ نوفمبر ٢٠١٩