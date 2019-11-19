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أخبار محلية > تنبيه متقدم بهطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض ومحافظاتها
19/11/2019   6:46 ص

تنبيه متقدم بهطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض ومحافظاتها

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن للرؤية الأفقية وتساقط البرد على منطقة الرياض.

ويشمل التنبيه مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها (الأفلاج – الحريق – الخرج – الدرعية – الدلم – الدوادمي – الرين – الزلفي – السليل – العاصمة الرياض – الغاط – القويعية – المجمعة – المزاحمية – ثادق – حريملاء – رماح – شقراء – ضرما – عفيف – مرات – وادي الدواسر).

ونوّهت الأرصاد بأن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الثالثة من صباح يوم غدٍ الثلاثاء، فيما بدأ التنبيه من الساعة الرابعة صباحاً لهذا اليوم. وفق “أخبار 24”.

تنبيه متقدم بهطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض ومحافظاتها

أخبار محلية
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