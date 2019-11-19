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أخبار محلية > صحيفة: السفارة في بيروت توضح الحقيقة حول “اختطاف سعودي مُسن على يد زوجته اللبنانية”
19/11/2019   6:45 ص

صحيفة: السفارة في بيروت توضح الحقيقة حول “اختطاف سعودي مُسن على يد زوجته اللبنانية”

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أوضحت سفارة المملكة في بيروت حقيقة وملابسات ما جرى تداوله حول اختطاف مواطن سعودي على يد زوجته اللبنانية.

وأكدت السفارة، وفقاً لصحيفة “الرياض”، أن قضية المواطن أحمد الخلف مجرد خلاف عائلي، نافية أن يكون تعرض للاختطاف من قبل زوجته الثانية -لبنانية الجنسية- التي يقطن معها في منزله الواقع في منطقة سُحمر في البقاع الغربي مع أطفالهما الثلاثة.

وأوضحت السفارة أنها مستمرة في بذل جهودها لتقريب وجهات النظر وتبديد الخلاف الحاصل بين أبناء الخلف في المملكة الذين يطالبون بعودة والدهم المسن، مشيراً إلى أن زوجة الخلف الثانية لا تمانع في عودته للمملكة في حال أراد ذلك.

من جانبه، قال رئيس قسم شؤون السعوديين في السفارة ببيروت سعود الدهشمي إن السفارة التقت بالخلف (متقاعد ويقيم في لبنان منذ سنوات) مرات عدة كان آخرها أمس، مؤكداً أن القضية خلاف عائلي وأن السفير يتابعها بنفسه، وتنتظر السفارة توجيه وزارة الخارجية بشأن القضية.

صحيفة: السفارة في بيروت توضح الحقيقة حول “اختطاف سعودي مُسن على يد زوجته اللبنانية”

أخبار محلية
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