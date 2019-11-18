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أخبار المناطق > القبض على 7 أشخاص يكسرون زجاج المركبات وينهبون ما بداخلها بالرياض
18/11/2019   8:12 م

القبض على 7 أشخاص يكسرون زجاج المركبات وينهبون ما بداخلها بالرياض

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قال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على سبعة أشخاص (مواطن وستة يمنيين، بينهم مخالفون لنظامي الإقامة والعمل، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم كسر زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم 21 حـادثة.

وأضاف أن قيمة المسروقات تجاوزت 36 ألف ريال، كما ضُبط بحوزتهم 49 حبة يُشتبه أنها من مادة الكبتاجون و29 جهاز جوال مختلفة، و13 ساعة يدوية و19 قطعة لأجزاء مركبات، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية. وفق “أخبار 24”.

وأكدت شرطة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

القبض على 7 أشخاص يكسرون زجاج المركبات وينهبون ما بداخلها بالرياض

أخبار المناطق
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