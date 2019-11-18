أثناء تناول الإفطار بالفسحة.. مصادر تكشف تفاصيل جديدة عن مقـتل “طالب شرورة”

قالت مصادر خاصة إن الطالب خالد النهدي، الذي توفي طعناً على يد زميله في إحدى المدارس المتوسطة بمحافظة شرورة، كان يتناول وجبة الإفطار مع زملائه في الساحة الخارجية للمدرسة، حيثُ سدد له الجاني طعنة في القلب.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”سبق”، أن الجاني، وهو أحد طلاب المدرسة، قد حضر متأخراً إلى المدرسة، إذ حضر الحصة الثانية أو الثالثة، ثم في وقت الفسحة طعن زميله وهرب من الموقع، مشيرة إلى أنه قد وقع شجار في وقتٍ سابق بين الجاني والمقتول يوم الثلاثاء الماضي.
وذكرت المصادر أن لجان المتابعة والتحقيق قدمت لمعرفة أسباب الوفاة، وذلك بعد بيان المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في محافظة شرورة سالم الصيعري ليلة أمس.
ونشرت إدارة تعليم شرورة أن طالبين يدرسان بالمرحلة المتوسطة وقع بينهما شجار في فناء المدرسة، نتج عنه طعن أحد الطالبين لزميله، وتم نقله مباشرة إلى المستشفى؛ حيث وافته المنية هناك.