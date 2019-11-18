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أخبار المناطق > إمارة الرياض: القبض على قاتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات الطبيعية بالمنطقة
18/11/2019   8:10 م

إمارة الرياض: القبض على قاتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات الطبيعية بالمنطقة

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ألقت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض -بناءً على توجيهات أمير المنطقة- القبض على شخص قتل ذئباً بالقرب من إحدى المحميات الطبيعية.

وقال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض، علوش بن فارس بن بادي، إنه بناء على ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام شخص بقتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بمنطقة الرياض، ووفقاً لتوجيه أمير المنطقة ونائبه، فقد تم القبض على من قام بذلك وإحالته للنيابة العامة حسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.

وحذّرت إمارة الرياض كل من تسول له نفسه من ارتكاب مثل ذلك بأنه سيتم تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحقه.

إمارة الرياض: القبض على قاتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات الطبيعية بالمنطقة

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