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اخبار رياضية > المريسل تعليقاً على الهجوم الإعلامي على إبراهيم العيسى: من حقه اللجوء إلى القضاء
18/11/2019   8:08 م

المريسل تعليقاً على الهجوم الإعلامي على إبراهيم العيسى: من حقه اللجوء إلى القضاء

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أكّد الإعلامي عبد العزيز المريسل، اليوم الإثنين، حق نجم النصر السابق إبراهيم العيسى في مقاضاة من وجّه له بعض الاتهامات من الإعلاميين عقب تصريحه برغبته في تتويج أوراوا الياباني باللقب الآسيوي.

وردّاً على اتهام العيسى باستغلال دوره في لجنة المسابقات لاستمرار مباريات الدوري خلال منافسات الموسم الماضي، أكّد المريسل أن العيسى تم تعيينه في اللجنة بعد قرار استمرار الدوري بقرابة 4 أشهر.

وكتب المريسل في تغريدةٍ له بـ “تويتر”: “كثير من الإعلام المهتم بالشأن الهلالي استفزه تصريح العيسي بشأن أمنيته بحصول أوراوا على اللقب، وأخذوه يتهمونه أنه خلف استمرار الدوري كونه كان عضوا في لجنة المسابقات”. وفق “أخبار 24”.

وتابع: “من حقه إذا لم يعتذر له من اتهمه التوجه للجنة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وطلب رفع دعوى قضائية ضد من اتهمه وشكك فيه حتى لو لم يكن موجود في اللجنة حالياً”.

واستطرد: “هؤلاء الإعلاميين للأسف الشديد يضعفون رسالة الإعلام أمام المتلقي وذلك بدخولهم في الذمم والتشكيك فيها دون أدلة”.

المريسل تعليقاً على الهجوم الإعلامي على إبراهيم العيسى: من حقه اللجوء إلى القضاء

اخبار رياضية
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