“الملحم” يتوقع نتيجة مباراة الهلال و اوراوا في نهائي أبطال آسيا

علق الإعلامي عادل الملحم على مواجهة الهلال و أوراوا في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم 24 من الشهر الجاري باليابان في نهائي البطولة.
وكتب الملحم عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر : ”شخصيا قلتها مرارا وتكرارا الهلال راح يحقق هالنسخة. بس اذا ما صدق توقعي أتمنى ما نسمع سالفة من سوالف القوايل. أخيرا لقروب القايلة أقول سوالفكم عن عالمية النصر ذكرتني بالصحفي اللي قال لأبو خالد الله يرحمه ماجد لابس سلسال. قال له الرمز العب ربع لعبه والبس خلخال في رجليك”.
ويتوقع الملحم أن يدخل الهلال المباراة بتركيز عال بعد فوزه ذهابا بهدف دون رد وأن يقدم مردود قويا ينتهي بتحقيق البطولة الآسيوية. وفق “المرصد”.
شخصيا قلتها مرارا وتكرارا الهلال راح يحقق هالنسخة. بس اذا ما صدق توقعي أتمنى ما نسمع سالفة من سوالف القوايل. أخيرا لقروب القايلة أقول سوالفكم عن عالمية النصر ذكرتني بالصحفي اللي قال لبو خالد الله يرحمه ماجد لابس سلسال. قال له الرمز العب ربع لعبه والبس خلخال في رجليك
— عادل الملحم – (@adelalmulhim) November 18, 2019