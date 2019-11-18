المطوّع يشيد بأداء الرائد ويبيّن موقف فريقه من الهلال والنصر

أكّد رئيس مجلس إدارة نادي الرائد فهد المطوع، في حديث له اليوم الإثنين، على مواصلة الإدارة في تجهيز الفريق، مشيراً إلى أنه لا يوجد منافس قادر على الذهاب بالنقاط أمام فريقه إلا الهلال والنصر، وباقي الفرق لن تذهب بعيدا، وسنكون قريبين منهم.
وأبدى المطوع رضاه عن مستوى الأداء الذي قدمه الرائد بعد 9 جولات من الدوري، لافتاً إلى وجود لاعبين في الفريق لم يحالفهم الحظ هذا الموسم مثل المهاجم الكولومبي ماركو بيريز.
كما أضاف رئيس الرائد أن كثرة التوقفات أضرت بالفريق، حيث تسبّبت مشاركات اللاعبين الأجانب مع منتخباتهم في تعرّضهم للإرهاق، كما حدث مع الحارس الجزائري عز الدين دوخة والكاميروني ديجوم. وفق “أخبار 24”.