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18/11/2019   5:47 م

نادي الإبل يعلن عن شروط مسابقة الهجيج بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

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أعلن نادي الإبل عن شروط مسابقة الهجيج التي ستنطلق للمرة الأولى في 16 يناير المقبل في خبة الكناسية 170 كلم شمال شرقي الرياض، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

وأوضح النادي أن شروط المسابقة تمنع تواجد ملاك الإبل قبل الانطلاق بيوم واحد، لمنع العبث بالإبل المشاركة وعدم منحها أي منشطات محظورة لضمان أحقية المتوجين بالمراكز الأولى.

وأشار النادي إلى أن عدد الإبل المسموح بها في المشاركة 15 ناقة بدون رحول، لافتاً إلى أن الإبل الفائزة يتم حجزها وإخضاعها إلى الفحص الطبي والتأكد من عدم تعرضها إلى صعق كهربائي أثناء سير المسابقة. وفق “أخبار 24”.

وشدد النادي على منع استخدام الجنايب والقلائد أو أي غطاء على الإبل، إضافة إلى عدم وضع رول ساتر على الشبك قبل الانطلاق، كما أكد النادي على السماح بوجود راعٍ واحد فقط مع الإبل المشاركة.

يشار إلى أن نادي الإبل عمل على تجهيز موقع مسابقة الهجيج من خلال وضع الحواجز الترابية، لمنع دخول السيارات إلى ميدان المسابقة.

نادي الإبل يعلن عن شروط مسابقة الهجيج بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

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