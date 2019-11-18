نجا حصان من الغرق والموت المحقق في مياه مستنقع، بعد أن استخدمه صاحبه بتهور لعبور المستنقع، وترددت شائعات بأنه غرق ومات، وذلك بعد أن انتشر مقطع فيديو يظهر تعثر الحصان وسقوطه واختفاءه تحت سطح مياه المستنقع.
وجرى تداول فيديو جديد اليوم (الإثنين)، يؤكد نجاة الحصان من الموت غرقاً كما زعم البعض، حيث يظهر المقطع الحصان وقد تمكن من النهوض والوقوف.
وكان العديد من المعلقين على المقطع الذي جرى تداوله سابقاً، زعموا أن الحصان غرق في المستنقع ومات، موجهين انتقادات لاذعة لصاحبه لاستخدامه الحصان لعبور المستنقع، وأتى هذا المقطع الأخير لينفي هذه المزاعم.
وفق “أخبار 24”.