أمير الكويت يعاتب الشيخ “جابر المبارك” بعد اعتذاره عن رئاسة الحكومة: يؤسفنا أن تعتذر.. وأنت أكبر من الكرسي

عبّر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن أسفه لاعتذار الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح عن رئاسة مجلس الوزراء بعد صدور أمر بتكليفه.
وقال أمير الكويت في كلمه لـ”جابر المبارك” خلال لقائه به ظهر اليوم الإثنين: “على كل حال، أولاً يؤسفنا أن تعتذر بهذا الموضوع، وفي نفس الوقت يجب أن تعرف ان أنت أكبر من الكرسي وأقوى من كل شي، أنت جابر المبارك اللي كلنا نجله ونحترمه، بارك الله فيك، وخل الأمور تطلع على حقيقتها، خل الناس تشوف”. وفق “أخبار 24”.
من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء: “إن شاء الله ما قدر الله شاء يا طويل العمر كان هدفي أني أخدم سموك”.